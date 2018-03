Dilsen-Stokkem: “Wandellus rond plas en terrils moet open blijven”

Dilsen-Stokkem - Wandelen rond ‘Het mooiste panorama van Limburg’ zal er vanaf 15 juni anders uitzien. Door de komst van Center Parcs zal de wandellus die rond de plas en terrils in Eisden-Lanklaar loopt, verlegd worden. Jammer, vinden Jan Van Reusel en Dirk Gielen die al 600 handtekeningen verzamelden om de wandelroute te behouden.

Het gebied van 395 hectare in Eisden-Lanklaar was, voor de sluiting van de mijnen, ingekleurd als industriezone. In 2011 zette een Provinicaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan het gebied om naar recreatiezone ...