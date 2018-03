Lierse-fans willen onbetaalde jeugdtrainers financieel steunen

Supporters van SK Lierse slaan de handen in elkaar om de al maanden niet betaalde jeugdtrainers van hun club te helpen. Dat laten de organisatoren achter de actie, het onafhankelijk supportersplatform GeelZwart vzw en de sfeergroep Yellow Black’s Army, dinsdag weten.

“Onder de noemer ‘Lierse voor Altijd’ willen we het Liersegevoel aanwakkeren en de Liersefamilie verenigen”, klinht het in een mededeling. “We willen de supporters een houvast bieden, iets om in te geloven en zich achter te scharen. Als eerste actie willen we geld inzamelen om de jeugdtrainers van Lierse te helpen. Die worden al sinds augustus 2017 niet meer betaald. Mensen met zo’n groot Liersehart verdienen beter.”

De organisatoren werken ook aan een aantal toekomstscenario’s voor de club. Die gaan van de piste waarin een overnemer gevonden wordt, over een doorstart in eerste of tweede Amateur tot zelfs een volledige tabula rasa vanuit de laagste provinciale reeksen.

Lierse, dat de laatste maanden in een financieel onzekere situatie verkeert, plaatste zich via de Proximus League voor play-off II. Het treft hierin in zijn groep Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen en OH Leuven.