Zes miljoen paaseieren verven? Zo doet Limburgs bedrijf het

Herk-de-Stad - Nog even wachten en dan is het weer zo ver: de paashaas komt langs. Daar horen traditiegetrouw ook hardgekookte eitjes bij. We kennen ze in alle kleuren, maar hoe verloopt het proces waarbij ze geverfd worden? Hoeveel liter verf wordt er gebruikt?Wij brachten een bezoek aan eierhandel Kumpen Erik in Herk-de-Stad.

Je hebt de gekleurde eitjes waarschijnlijk al wel weer in de winkelrekken zien liggen, de paaseiproductie is dan ook al sinds midden januari volop aan de gang. “Het is een beetje zoals de verkoop van ...