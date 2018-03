Spaans hotel woest op Anderlecht: geannuleerde stage wordt nog dure zaak

Anderlecht vertrok op teambuilding naar de Ardennen. Dat is goedkoper dan het vijfdaagse trainingskamp in het Spaanse La Manga dat last minute werd geannuleerd. Al kan dat een misrekening worden. Het Spaanse vijfsterrenhotel Principe Felipe is woest en eist de volledige betaling voor de gereserveerde kamers voor 50 personen. Het gaat om tienduizenden euro’s.

Anderlecht trekt al 15 jaar op winterstage naar La Manga. Ook nu was alles gepland voor een extra PO1-stage van 12 tot 16 maart: vijf dagen en vier nachten in het vijfsterrenhotel Principe Felipe voor zo’n 50 personen. De hoteldirecteur weigerde zelfs Manchester City, dat zich onder de Spaanse zon wilde klaarstomen voor de Engelse titel nu de interlandbreak eraan komt. De directie van Hotel Principe Felipe wilde loyaal blijven aan Anderlecht, Guardiola en co. werden doorgestuurd richting Abu Dhabi.

Tot toekomstig voorzitter Marc Coucke vorige vrijdag de te betalen factuur zag en het hele Spaanse oefenkamp annuleerde. Dat schoot in La Manga in het verkeerde keelgat.

“We zijn erg ontgoocheld in Anderlecht”, bevestigt Chad Harper, de sportief directeur van La Manga Club die alle voetbalploegen ontvangt. “Niet alleen hielden we het hotel vrij voor hen, we bestelden ook al het eten en reserveerden onze trainingsaccommodatie. Ons werd gezegd dat de voorzitterswissel bij Anderlecht aan de basis ligt van de afzegging, maar dat is ons probleem niet. Dat geld zijn we kwijt.”

Het zou gaan om een bedrag van enkele tienduizenden euro’s. Hotel Principe Felipe eist nu dat Anderlecht die volledige som betaalt, paars-wit probeert een compromis te regelen. Alleen is dat nog niet in zicht. Het probleem is dat Marc Coucke nog niet bevoegd is om te beslissen en Herman Van Holsbeeck niet goed meer durft.

Met de auto

Ondertussen maken de Brusselaars er het beste van in de Ardennen. Opvallend was dat ze niet naar Jupille gingen met de spelersbus, maar met eigen auto’s. Naar verluidt niet om te besparen – de spelersbus reed met de U21 naar Mechelen – maar de autorit was de eerste teambuildingsactiviteit van Hein. Met vier spelers meer dan een uur in één wagen zitten schept een band.

Eens in Jupille mocht iedereen een helm opzetten en was het tijd voor rotsklimmen en rappel. ’s Avonds werd de helm ingeruild voor een koksmuts en werd de dag afgesloten met het gezamenlijk bereiden van een maaltijd.

Deze stage duurt nog tot woensdagmiddag.