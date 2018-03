Sterke Roger Federer stoomt door op Indian Wells

Roger Federer (ATP 1) heeft maandag zonder problemen de derde ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.972.535 dollar) overleefd. De Zwitser walste over de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28) in twee sets: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde amper 58 minuten.