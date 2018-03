Reusachtige mensenhaai stalkt vissersbootje en steelt vangst

Vissers komen wel vaker haaien tegen als ze de woeste baren trotseren om hun dagelijkse vangst binnen te halen, maar een mensenhaai van meer dan vier meter lang kom je niet elke dag tegen. De kolossale haai verraste enkele vissers voor de kust van Florida en stalkte hun kleine vissersbootje, tot hij er uiteindelijk vandoor ging met een vis die de mannen net hadden gevangen.

“Ik zie dagelijks haaien tijdens het vissen”, aldus Tony Peeples uit de Amerikaanse staat Florida. “Maar een meterslang exemplaar is voor de meeste mensen toch een ervaring die je maar een keer in je leven meemaakt.” De reusachtige vis zwom nieuwsgierig tussen de kleine vissersboten waarmee de vissers die dag waren uitgevaren. “Ik stond net voorovergebogen met mijn handen in het water om een gevangen vis weer uit te zetten, toen er plots iemand zei dat er een haai aankwam.”

De witte haai zwom onder de vissersboot en beet zich vast in het aas dat aan de haak van een hengel hing. “Je had het gezicht van de kerel moeten zien, toen hij plots een mensenhaai aan de lijn had”, vertelde Peeples in de Amerikaanse media. “Hij leek wel betoverd, zijn ogen straalden.” Een schrikwekkende maar unieke ervaring, tot de haai ervandoor ging met een trommelvis van meer dan 25 kilogram die ze net hadden bovengehaald.

Volgens experts spenderen witte haaien de winter voor de kust van Florida en trekken ze begin april naar het noorden. “Altijd een goed teken als er haaien worden gezien”, aldus oceanoloog Chris Fischer. “Ze houden de vispopulaties gezond door op zwakke of stervende dieren te jagen.”

De gigantische haai ging er uiteindelijk vandoor met zijn lekker maaltje. “Je wordt nederig als je een dier van die afmetingen in het water ziet, op slechts enkele meter van je kleine bootje”, gaf Peeples toe en hij voegde eraan toe dat hij in zijn dertig jaar op zee nog nooit een mensenhaai heeft gezien die zo groot was.