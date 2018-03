NBA. Houston duwt San Antonio nog wat dieper in de put: eerste keer geen play-offs sinds 1997?

Houston heeft dinsdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) San Antonio geklopt met 109-93. Voor San Antonio is de nieuwe nederlaag een slechte zaak met het oog op de play-offs. Houston heeft zijn ticket voor de nacompetitie al beet.

James Harden was andermaal de grote uitblinker in het winnende kamp. ‘The Beard’ was goed voor 28 punten in 29 minuten. Ook Chris Paul (18 ptn), Clint Capela (13 ptn) en Trevor Ariza (15 ptn) hadden een groot aandeel in de zege.

San Antonio staat na de nederlaag pas op tiende plaats en is dus virtueel uitgeschakeld in de strijd voor de play-offs. Het zou de eerste maal zijn sinds 1997 dat het team de eindronde mist.

Oklahoma City rekende af met Sacramento in 106-101. Russell Westbrook was de man-in-vorm met de 99e ‘triple double’ uit zijn loopbaan: zeventien punten, tien rebounds en elf assists.

Portland klopte voorts Miami met 115-99, goed voor hun tiende opeenvolgende zege, dankzij 32 punten van Damian Lillard en Memphis verloor op eigen veld van Milwaukee (103-121). Bij de Bucks maakte Brandon Jennings zijn wederoptreden met 16 punten.

Uitslagen:

Portland - Miami 115-99

Houston - San Antonio 109-93

Memphis - Milwaukee 103-121

Oklahoma City - Sacramento 106-101

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 49 17 0.742 (x)

2. Boston 46 21 0.687 (x)

3. Indiana 39 28 0.582

4. Cleveland 38 28 0.576

5. Washington 38 29 0.567

6. Philadelphia 36 29 0.554

7. Milwaukee 36 31 0.537

8. Miami 36 32 0.529

-----------------------------------

9. Detroit 30 36 0.455

10. Charlotte 29 38 0.433

11. New York 24 43 0.358

12. Chicago 23 43 0.348

13. Brooklyn 21 46 0.313

14. Orlando 20 47 0.299 (uit)

15. Atlanta 20 47 0.299 (uit)

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 53 14 0.791 (x)

2. Golden State 51 16 0.761 (x)

3. Portland 41 26 0.612

4. Oklahoma City 40 29 0.580

5. New Orleans 38 28 0.576

6. Minnesota 39 29 0.574

7. LA Clippers 36 29 0.554

8. Utah 37 30 0.552

-----------------------------------

9. Denver 37 30 0.552

10. San Antonio 37 30 0.552

11. LA Lakers 30 36 0.455

12. Dallas 21 46 0.313 (uit)

13. Sacramento 21 47 0.309 (uit)

14. Phoenix 19 49 0.279 (uit)

15. Memphis 18 49 0.269 (uit)

(x) geplaatst voor de Play-offs

(uit) uitgeschakeld voor de Play-offs

Programma van dinsdag:

Philadelphia - Indiana

Washington - Minnesota

Atlanta - Oklahoma City

Brooklyn - Toronto

New York - Dallas

Chicago - LA Clippers

New Orleans - Charlotte

San Antonio - Orlando

Utah - Detroit

Phoenix - Cleveland

LA Lakers - Denver