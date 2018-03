‘Vampierdoder’ die zijn vrouw onthoofdde wordt geïnterneerd

Kris V.M. (43), de ‘vampierdoder’ uit Vurste, wordt geïnterneerd voor het wurgen en onthoofden van zijn vrouw Stefanie Reybroeck in 2014. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent dinsdag beslist.

“Het hoofd mocht niet bij het lichaam blijven. Anders kon het er weer aangezet worden en was de vampier weer levend. Daar was ik echt van overtuigd. Net alsof ik overtuigd was dat ik iets goed had gedaan.” Dat verklaarde spoorarbeider Kris V.M. nadat hij zijn vrouw Stefanie Reybroeck in de nacht van 12 op 13 januari 2014 eerst wurgde en dan onthoofde.

Een psychose volgens de beklaagde en zijn advocaten, moord volgens het openbaar ministerie en Filip Van Hende, de advocaat van de nabestaanden. “V.M. kon de open relatie die ze hadden niet aan. Stefanie had naast hem nog iemand anders en dat kon de extreem achterdochtige en jaloerse V.M. niet verkroppen. Daarom is de ruzie die nacht ontaard in een vechtpartij”, zegt Van Hende.

Ontoerekeningsvatbaar

Het openbaar ministerie, dat V.M. toerekeningsvatbaar acht, vorderde enkele weken geleden 30 jaar opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Daar ging de rechtbank niet op in. Volgens de rechtbank was V.M. op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar en is hij dat tot op vandaag nog steeds. De internering werd dan ook bevolen voor de doodslag.

“Beklaagde is blijvend kwetsbaar voor geestesstoornissen. Hij moet blijven worden opgevolgd. Hij is een gevaar voor de fysieke integriteit van zijn omgeving en lijdt nog steeds aan een geestesstoornis. Hij kan opnieuw misdaden en wanbedrijven plegen die derden kunnen bedreigen. Hij voldoet dus aan de interneringswet”, zegt de rechtbank.

Doodslag

Eerder had de rechtbank al uitgehaald naar het openbaar ministerie over de kwalificatie moord. “Het gaat om doodslag. De voorbedachtheid is niet bewezen. Er was geen tijd tussen de wurging en de onthoofding, de gruwelijke feiten kwamen uit de lucht vallen voor de familie van het slachtoffer en de familie van de beklaagde. Het openbaar ministerie zegt dat V.M. de psychose veinst als verdedigingsstrategie, maar die stelling is te veel gebaseerd op waarschijnlijkheden, onzekerheden en indrukken. De overtuiging rust op een smalle subjectieve basis en er is overvloedig bewijs dat die visie tegenspreekt.”