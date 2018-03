Paralympics: Jasper Balcaen valt in Super-G, Eléonor Sana eindigt als zesde in de Super Combiné

Kort na zijn start in de Super-G, de eerste discipline van de Super Combiné die dinsdag op het programma staat op de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang, is Jasper Balcaen op spectaculaire wijze tegen de grond gegaan. Na enkele bange momenten kon de 25-jarige Oost-Vlaming de piste zelf verlaten. De teamdokter lijkt overtuigd dat hij woensdag aan de start kan komen van de reuzenslalom. Eléonor Sana eindigde samen met haar gidsende zus Chloé als zesde op de Super Combiné.

“Ik heb de beelden nog niet gezien dus weet nog niet wat er exact is gebeurd”, legde Balcaen uit. “Ik zat meteen in de lijn maar maakte een klein foutje na de tweede poort. Bij het herstellen raakte ik een gat, gevormd door de sporen en de slechte sneeuw.”

Balcaen moest verstek laten gaan voor het tweede deel van de Super combiné, de slalom, maar lijkt niet te moeten vrezen voor de wedstrijden van de komende dagen. “De dokter bevestigde dat er geen breuk is, noch een scheur”, vervolgde de Oost-Vlaming. “Ik heb wat lichte pijn in mijn schouders en knie. Het was een stevige val, maar op dit moment ben ik vooral blij dat ik woensdag (aan de reuzenslalom, nvdr.) en zaterdag (slalom, nvdr.) kan deelnemen.” Deze laatste twee disciplines zijn de favoriete van Balcaen. Hij hoopt op een plaats bij de top tien. In Sotsji vier jaar terug eindigde hij nog 29e en 23e.

Sana eindigt als zesde

Eléonor Sana, die uitkomt in categorie B2 (slechtziend), werd vierde in het eerste onderdeel, de Super-G. In de slalom, het tweede deel, strandde ze op de zevende stek. Met een totaaltijd van 2:38.08 finishte de Waals-Brabantse op 8.20 seconden van de Slowaakse winnares Henrieta Fakarsova (2:27.72). De Britse Menna Fitzpatrick (2:29.00) haalde het zilver, de Australische Melissa Perrine (2:30.82) het brons.

Sana veroverde eerder het brons in de afdaling en eindigde in de Super-G als vierde. De Belgische vlaggendraagster werkt in Zuid-Korea woensdag nog de reuzenslalom af en donderdag de slalom.