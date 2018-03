Margriet Hermans en Michel Follet boos op VRT: “Als oude plant bij het vuilnis gezet”

Margriet Hermans (63) en haar ex-collega Michel Follet (58) zijn niet te spreken over de manier waarop hun contract is afgelopen bij de VRT. Dat vertellen ze in een interview met Dag Allemaal. “Op een terugkeer naar de VRT moet ik niet rekenen. Daar werd ik als een oude plant bij het vuilnis gezet”, klinkt het.

In de jaren ‘80 en ‘90 waren ze allebei echte VRT-coryfeeën. Maar die tijd is allang voorbij. De twee zijn niet te spreken over hoe ze aan kant zijn geschoven. “Ja, ik werd bij het vuilnis gezet. Met nog een trap onder mijn achterwerk erbij”, vindt Margriet. “De nieuwe jongen bazen hadden een andere visie. Ik was te dik, te oud en te duur geworden. Dus ik moest eruit.”

Ook Michel Follet kreeg hetzelfde nieuws. “Ik ben al een paar keer ontslagen, puur omwille van mijn leeftijd. Dan zeggen ze: ‘Michel, je bent niet fris genoeg, je bent niet hip genoeg gekleed.’ Dat speelde zelfs op de radio. Ik reeg de stempel van ‘te koppig, te eigenzinnig’. Oké, dat zal dan wel, dacht ik. Maar ik sluit geen compromissen.”

Margriet tijdens haar gloriejaren bij de VRT. Foto: IMAGEGLOBE

Het gebrek aan oudere presentatoren is een gemis, zo vinden de twee coryfeeën. “De VRT doet noch op tv, noch op radio wat je van een openbare omroep mag verwachten: iedereen optimaal bedienen”, aldus Michel. Margriet is het helemaal met hem eens. “Die oudere kijkers zijn net de grootste groep, maar Eén staat daar hypocriet tegenover: ze mogen er wel bij, maar ze willen zich er niet mee associëren.”