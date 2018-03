Asos rolt ‘Shazam voor kleren’ ook in ons land uit

De populaire Britse webshop Asos heeft op zijn app de Style Match-tool gelanceerd. Het gaat om een soort van Shazam, maar dan voor kleren. Het enige wat je moet doen, is een foto opladen van het stuk waar je verliefd op bent geworden en Asos zoekt vervolgens items die daar het beste mee overeenkomen.

Ben je tijdens het scrollen op Instagram een leuke jas tegengekomen, maar vind je niet meteen een vergelijkbaar stuk terug? Dan kan de nieuwe tool op de Asos-app je misschien wel op weg helpen. Via de app kun je een foto of screenshot opladen en een fractie later krijg je allemaal suggesties voorgeschoteld door de Britse webshop. Een beetje vergelijkbaar dus met Shazam, maar dan met mode.

Het systeem werd in augustus al uitgerold in Groot-Brittannië, en is nu gelanceerd in ons land. "Inspiratie kan op elk moment toeslaan, of het nu een foto is in een magazine, terwijl je door je Instagramfeed scrolt of zelfs op de hoek van de straat. Nu kun je met amper een paar kliks dat moment meteen vastleggen en onze 85.000 producten doorzoeken om het item - of iets gelijkaardigs - terug te vinden dat je heeft geïnspireerd", klinkt het in een statement van Asos.