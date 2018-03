Drie ex-winnaars zakken af naar 73e editie van Nokere Koerse

Nokere - Danilith-Nokere Koerse (1.BC) is op woensdag 14 maart aan zijn 73e editie toe maar kreeg voor die gelegenheid een totaal nieuw parcours aangemeten. De startplaats Deinze en aankomstzone bovenop Nokereberg bleven behouden. De 191,1 kilometer daartussen werden helemaal anders ingekleurd in vergelijking met andere uitgaves.

Het startsein wordt voor de vierde opeenvolgende keer gegeven vanop de Markt van Deinze. Met het nieuwe parcours willen de organisatoren hun wedstrijd nog wat meer pigment en spankracht geven. Nokereberg is en blijft evenwel scherprechter. Door het nieuwe parcours werd het aantal kilometers ietwat teruggeschroefd maar werd alles wat pittiger.

Na de start in Deinze vat men een lus van 76 kilometer, met passages op Nokereberg en de Tiegemberg, aan. Daarna volgen vier plaatselijke ronden van elk 14 kilometer. Via de Driekavenstraat in Waregem trekt men terug richting Kruishoutem met de kasseien van de Herlegemstraat en de beklimming van de Stokstraat als hindernissen. Eens op Nokereberg snijden de renners twee ronden van 29 kilometer aan met daarin een pak kasseiwegen zoals die van Huisedorp, de Huisepontweg en Wannegemdorp. De komende editie is 191,1 kilometer lang en dat is wel tien kilometer minder dan de laatste editie.

Met Kenny Dehaes (2014), Kris Boeckmans (2015) en Timothy Dupont (2016) komen er woensdag drie ex-winnaars aan de start in Deinze. “In Dwars door West-Vlaanderen kende ik mechanische pech, maar ik voelde me wel echt goed. Ik ben in ieder geval opgelucht dat de temperaturen in België stijgen. In Le Samyn had ik echt last van de koude. In Kuurne-Brussel-Kuurne viel het nog mee, maar geef mij toch maar de zon”, lacht de laatste Belgische winnaar van de Danilith-Nokere Koerse, Timothy Dupont.

“Na een stage is het altijd afwachten hoe de benen aanvoelen, maar ik zak met vertrouwen af naar Deinze. Ik moet kunnen meespelen voor de winst op Nokereberg. De finale van de wedstrijd is aangepast. Maar negen kansen op tien wordt het toch opnieuw een massaspurt”, denkt Timothy Dupont.

Vorig jaar werd Danilith-Nokere Koerse gewonnen door de Fransman Nacer Bouhanni. Hij haalde het in de sprint van de Britse kampioen Adam Blythe en Joeri Stallaert.