Maryna Zanevska plaatst zich voor achtste finales op ITF Shenzhen

Maryna Zanevska (WTA 183) heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het ITF-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/60.000 dollar).

De 24-jarige Zanevska rekende in de eerste ronde af met de Chinese Xin Yu Wang (WTA 586) in drie sets: 7-5, 6-4 en 6-4. De partij duurde twee uur en veertien minuten. In de volgende ronde treft onze landgenote de Russische Anna Blinkova (WTA 134).

Zanevska schreef afgelopen weekend het ITF-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/60.000 dollar) op haar naam.