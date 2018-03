Birgit Van Mol (50) koestert het leven door zieke man: “Diepste respect voor manier waarop hij strijd voert”

VTM-nieuwslezeres Birgit Van Mol is net vijftig jaar geworden, maar kan niet terugkijken op een onbekommerd leven, integendeel. De zorg voor haar echtgenoot René (63), die met longkanker en hartfalen te kampen kreeg, doet haar beseffen dat ze elk moment moet koesteren. Dat vertelt ze in Dag Allemaal.

In 2015 kreeg Birgit samen met René het vreselijke verdict te horen: uit het onderzoek naar een auto-immuunziekte bleek dat haar echtgenoot een vlekje had op zijn linkerlong. Kanker, zo zeiden de dokters. “René belde me terwijl ik in een vergadering zat. Ik denk dat ik nog twee uur ben blijven zitten, compleet van slag. Tot ik besefte dat ik bij René moest zijn.” De man had slechts vijf procent kans om te overleven.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg hij een jaar later ook acuut hartfalen. “Was de MUG twee minuten later geweest, dan had hij het ook echt niet gehaald”, vertelt ze. Ondertussen is haar echtgenoot zijn situatie stabiel. “René is onwaarschijnlijk sterk. Ik heb het diepste respect voor de manier waarop hij z’n strijd voert.”

Dat besef heeft Birgit geïnspireerd om meer van het leven te genieten. “We hebben extra tijd gekregen samen. We koesteren die ten volle. En da’s op zich al fantastisch. Heel veel alledaagse futiliteiten worden totaal onbelangrijk”, aldus Birgit.