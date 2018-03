Piet Huysentruyt keek de dood al drie keer in de ogen: “Ik heb een licht gezien”

Piet Huysentruyt (55) had al drie keer een bijna-doodervaring. Dat vertelt de West-Vlaamse tv-kok in een opmerkelijk interview met Dag Allemaal. “Ik heb een licht gezien, een licht dat me kwam halen”, zegt Huysentruyt.

Het is ondertussen al 39 jaar geleden dat de kok naar eigen zeggen zijn eerste bijna-doodervaring had, toen hij met zijn brommer onder een vrachtwagen terecht was gekomen. “Zijn achterste wielen kwamen op nog geen tien centimeter van mijn gezicht tot stilstand”, vertelt Huysentruyt aan Dag Allemaal. “En tien jaar later heb ik een hartaanval gehad. Ik kreeg geelzucht en zelfs een totale verlamming aan mijn hoofd. Toen heb ik de dood in de ogen gekeken, letterlijk.” Nadien volgde er nog een hersenbloeding.

De West-Vlaming weet nog heel goed wat hij zag tijdens zijn bijna-doodervaringen. “Tussen het binnenrijden in het ziekenhuis en het moment waarop ze mij gedefibrilleerd hebben, heb ik een licht gezien. Een licht dat me kwam halen, zo leek het”, legt de tv-kok uit. De elektrische schokken haalden hem erbovenop. “Ik dacht nochtans dat mijn laatste uren geslagen waren. Maar zie, onkruid vergaat niet, hé.”