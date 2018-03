Leerlingen van Paleis maken kennis met Diepenbeeks dialect

Diepenbeek - Met het project ‘ Ken uw gemeente ‘ maken de leerlingen van Paleis kennis met hun gemeente. Dat gebeurt met een bezoek aan het gemeentehuis, de bibliotheek, de kerk en via oude gebruiksvoorwerpen. Maar ze maken ook kennis met de Diepenbeekse taal.

Eén van de echte kenners van het Diepenbeeks dialect is Armand Mesotten, maar ook meester Giedo Wysmans is een kenner en tracht de leerlingen enige notities bij te brengen door zijn Diepenbeeks leesplankje of het nieuwste het Diepenbeeks dominospel. De leerlingen van het 4de leerjaar konden kenni maken met dit spel. De leerlingen krijgen ieder twee kaartjes bestaande uit een woord in het AN en een woord in het Diepenbeeks. Op het bord wordt dan het juiste woord tegen het Diepenbeeks geprikt. Geholpen door het Diepenbeeks woordenboek zijn alle middelen goed om het mooie Diepenbeeks in stand te houden.