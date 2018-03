POLL. Stoort u zich aan de keuze voor Luikenaar Lardot als ref in bekerfinale?

De aanstelling van Jonathan Lardot als scheidsrechter voor de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard Luik, zorgt bij de Limburgse fans voor wat commotie.

De 34-jarige Lardot, behoort sinds dit seizoen tot de topscheidsrechters van ons land. Maar de ref is afkomstig uit Ouffet (provincie Luik). Bovendien zijn ze in Genk zijn rode kaarten voor Pozuelo en Colley in de thuismatch tegen Anderlecht anderhalf jaar geleden nog niet vergeten.

Wat vindt u van de keuze van de voetbalbond? Laat het ons weten via onderstaande poll.

LEES OOK: Luikenaar Lardot leidt zaterdag bekerfinale