De Belg is makkelijk 10% goedkoper af wanneer hij zijn supermarktkarretje gaat vullen in Frankrijk, Duitsland of Nederland. Dat ondanks de komst van Albert Heijn en de expansie van Lidl.

De supermarktprijzen liggen gemiddeld 11,82% lager in Duitsland, 11,42% in Nederland en 8,34% in Frankrijk. Het Prijzenobservatorium van de FOD Economie komt tot die conclusie op basis van cijfers van ...