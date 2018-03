Chris Lomme duikt op in ‘Thuis’

Wie dinsdagavond naar ‘Thuis’ kijkt, zal een nieuw gezicht zien verschijnen. Chris Lomme komt de cast van de Vlaamse soap even versterken. “We sprongen een gat in de lucht, toen ze ‘awel ja’ zei!” vertelt ‘Thuis’-producent Hans Roggen.

De gerenommeerde actrice zal slechts een kleine gastrol spelen in ‘Thuis’, verspreid over enkele afleveringen, zo bevestigt Roggen. In welke setting we haar net te zien gaan krijgen, willen de makers nog niet verklappen. “Het enige wat we wel kunnen vertellen is dat ze in de taxi van Taxi LEV is gestapt en klaar is om op beeld te verschijnen.”

Niet eerste gastrol

Het is niet de eerste keer dat de actrice opduikt in de Vlaamse soap. Oplettende kijkers zagen haar op 3 april 2004 al even passeren, toen ze als cafébazin (naast haar echtgenoot wijlen Nand Buyl) op de begrafenis van Florke Rousseau (Ann Petersen) aanwezig was.

“Dat was eigenlijk een speciale aflevering, bij wijze van eerbetoon aan Ann Petersen. Er zijn toen heel veel acteurs samengekomen, die normaal niet in ‘Thuis’ speelden, maar destijds wel al met Ann hadden samengewerkt. Frank Aendenboom was er bijvoorbeeld ook”, aldus Roggen.

De rol die Chris Lomme nu zal spelen heeft echter niets te maken met die verschijning.