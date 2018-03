Floor en Tijn laat zich uitdagen met de Energy Challenge

Nieuwe Kempen

Opglabbeek - Onze school wil haar leerlingen opvoeden tot geëngageerde burgers. We willen dat kinderen bewust omgaan met energie. Kinderen maken immers het verschil.

Daarom nemen de leerlingen van het vierde leerjaar deel aan de Energy Challenge, een project waar gedrag en techniek samenkomen. De firma Luminus heeft de Lumiball ontwikkeld. Dit is een elektronische bal die de energie meet wanneer kinderen ertegen trappen of ermee spelen. Hoe meer de bal beweegt, hoe meer energie er wordt geproduceerd. Meteen ervaren ze ook hoeveel inspanningen er nodig zijn om energie te produceren.

Ook namen we ondertussen deel aan de Challenge-quiz en maakten we een leuk filmpje rond energiegebruik. Met dit filmpje maken we nog kans op de hoofdprijs: een Luminus-pakket middelen en diensten om de energie-impact te verlagen. Het kan gaan om zonnepanelen, een nieuwe verwarmingsketel....

Maar er is nog meer: één klas wint een meet-and-greet met de Rode Duivels.

Als beloning voor onze deelname aan de Challenge ontvingen we al een pakket van Luminus met leuk sport- en spelmateriaal…