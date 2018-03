Lanceert Serena Williams binnenkort beautymerk?

Het heeft er alle schijn van weg dat Serena Williams zich binnenkort op een nieuw avontuur zal storten en met een eigen beautymerk zal uitpakken. Ze treedt daarmee in de voetsporen van heel wat andere celebrities zoals de Kardashians en Rihanna.

De beautymerken van bekendheden doen de kassa flink rinkelen. Zo is Fenty Beauty van Rihanna een wereldwijd succes en hetzelfde geldt voor Kylie Cosmetics van Kylie Jenner en KKW Beauty van Kim Kardashian. Serena Williams zou de laatste in rij zijn die op die kar springt.

Ze heeft in elk geval al de merknaam Aneres (haar voornaam omgekeerd gespeld) vastgelegd en dat in de categorieën huidverzorging, make-upverwijderaars, parfum, make-upsets, zeep, lippenstift, lipgloss, oogschaduw, eyeliner en mascara. Die naam had ze trouwens eerder ook vastgelegd in de categorie kleding.

In het verleden klaagde ze wel al eens over het feit dat ze maar weinig make-up kon dragen tijdens het sporten omdat alles uitliep. Zal ze zich dan focussen op sportproof mascara en oogschaduw? Of zal ze net zoals Rihanna een lijn lanceren die inspeelt op verschillende huidtinten? Dat blijft nog even afwachten.