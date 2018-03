WZC De Voorzienigheid legt vrijwilligers in de watten

Bocholt - Naar jaarlijkse gewoonte worden de vrijwilligers van WZC De Voorzienigheid in de bloemetjes gezet, of om in het thema van dit jaar te blijven, in 'de watten gelegd' tijdens de week van de vrijwilliger.

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden, zo ook de week van de vrijwilliger. De vrijwilligers van WZC De Voorzienigheid werden dit jaar getrakteerd op een feestmaaltijd. Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Het was een gezellige avond waarbij alle vrijwilligers bedankt werden voor hun inzet van het afgelopen jaar met een kleine attentie.