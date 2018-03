Meghan Markle straalt tijdens eerste officiële uitje met de Queen

Meghan Markle werd samen met haar verloofde prins Harry verwacht voor een kerkdienst voor Commonwealth Day in Westminster Abbey en dat in het gezelschap van de Queen. Meteen goed voor haar eerste officiële verplichting met de Britse koninklijke familie. Ze was met een blauwe jurk en witte jas opvallend sober gekleed. Enkel de baret die ze droeg, sprong er wat uit.

Meghan Markle en prins Harry namen uitgebreid de tijd om enkele honderden schoolkinderen te begroeten voor ze Westminster Abbey binnengingen om de kerkdienst bij te wonen. Eenmaal binnen vervoegden ze daar onder meer Queen Elizabeth, prins Charles en Camilla en prins William en zijn hoogzwangere vrouw Kate. Het was voor Meghan meteen haar eerste officiële uitje met de Queen. Een mijlpaal dus, op twee maanden voor haar huwelijk.

Meghan droeg een lange witte jas van Amanda Wakeley, een van de favoriete ontwerpers van prinses Diana. Daaronder had ze een eenvoudige blauwe jurk aan, en al even sobere blauwe pumps. Op haar hoofd stond wel een baret van de hand van Stephen Jones die goed bij haar jas paste.