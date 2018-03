Molenroedes uit Maasmechelen worden kunstwerk in het Nederlandse Zuidplas

Maasmechelen - Een delegatie van burgemeester en wethouders uit het Nederlandse Zuidplas mocht op 6 oktober 2017 de afgekeurde molenroedes van de Meeswijkse molen ‘Nieuw Leven’ meenemen naar hun oorspronkelijke ‘heimat’. De molenroedes kwamen 92 jaar geleden terecht in Meeswijk nadat in de Nederlandse gemeente Moerkapelle molen nummer 5 werd gesloopt. Woensdag 7 maart 2018 kregen de molenroedes een bestemming als kunstwerk in de splinternieuwe woonwijk ‘Jonge Veenen’ in Moerkapelle.

De molenroedes, eind 19e eeuw gemaakt door de firma Pot in Kinderdijk, vormen nu een liggend kruis omzoomd door mooie bloemperken en met een vlonder over een van de vele afwateringskanalen in de Zuidplaspolder. Ze liggen aan de inkom van een nieuwe woonwijk met straatnamen die alle zijn gerelateerd aan molenonderdelen.

In aanwezigheid van burgemeester Gert Jan Kats, kinderburgermeester Quinty Kalmeijer en wethouder Jan Hordijk mocht een Maasmechelse delegatie bestaande uit schepenen Erik Ver Berne, Marleen Kortleven en Erik Kortleven het molenroedekunstwerk plechtig onthullen. Dat gebeurde in Moerkapelle, een deelgemeente van Zuidplas. Zuidplas is gelegen tussen Gouda en Rotterdam, ligt 6,76 meter onder de zeespiegel en is daarmee het laagste punt van Nederland. Natte voeten heeft de Maasmechelse delegatie echter niet gekregen, integendeel. Een uitermate warm onthaal viel de politieke afvaardiging uit Maasmechelen te beurt toen de plaatselijke bevolking hen met ballonnen in de Belgische driekleur verwelkomde.

Schepen Erik Kortleven gaf aan overstelpt te zijn door die eer. Hij citeerde de woorden van burgemeester Kats bij zijn bezoek eerder in Maasmechelen en bevestigde dat de molenroedes een cadeau met historische, symbolische en verbindende waarde zijn. Vooral verbindend omdat de originele bovenas uit Moerkapelle nog altijd draait in de Meeswijkse molen. “Het is een stukje Moerkapelle dat bij elke wiekenslag herinnert aan de warme ontmoeting die ons hier te beurt valt en oproept om elkaar vaker te ontmoeten”, zo sprak de toerismeschepen.