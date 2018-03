Al dertigtal kandidaten voor verkiezingen in Mexico gedood

Ruim drie maanden voor de start van de verkiezingen in Mexico, zijn al ongeveer dertig kandidaten om het leven gebracht. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Navarrete maandag bekendgemaakt. Vooral de kandidaten voor het regionale parlement en het burgemeesterschap werden al slachtoffer van het verkiezingsgeweld.

“We tellen al zowat dertig moorden op mensen die aan de verkiezingen wilden deelnemen”, zo verklaarde de minister. Vooral de deelstaat Guerrero, in het zuidwesten van het land, werd stevig getroffen door het geweld.

De verkiezingen in Mexico vinden op 1 juli plaats. Dan worden de president, vertegenwoordigers in de twee parlementaire kamers, acht gouverneurs, de regionale parlementen en verschillende burgemeesters verkozen. Maar op lokaal niveau proberen criminele organisaties die verkiezingen te beïnvloeden door ongewenste kandidaten uit de weg te ruimen.

Mexico heeft al langer af te rekenen met een golf van geweld. Met meer dan 29.000 doden was 2017 nog het bloedigste jaar van de voorbije twee decennia. De meeste van die slachtoffers worden gemaakt door kleine bendes die zich bezighouden met afpersing of met de lucratieve handel in drugs en gestolen benzine.