Flashback naar 1958: nieuwe snelweg E313 was al van bij de start een zorgenkindje

Het is dit jaar precies zestig jaar geleden dat koning Boudewijn met een vrolijke optocht het allereerste afgewerkte deel van de E313 tussen Wommelgem en Grobbendonk (Herentals-West) feestelijk inreed. Vandaag kennen we de E313 vooral van de dagelijkse files richting Antwerpen en de zware ongevallen die er gebeuren. Vroeger was het beter? Niet bepaald, zo leert de geschiedenis van deze snelweg.

De E313 is – alleszins in theorie - een snelle verbinding tussen Luik en Antwerpen. Maar het heeft niet veel gescheeld of de Kempenaars hadden helemaal niets te kankeren over deze Koning ­Boudewijnsnelweg ...