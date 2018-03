Elf finaleplaatsen voor PMC Cycling in Ravels

Halveweg

Zonhoven - De BMX-rijders werden op zondag 11 maart massaal verwacht in Ravels voor hun eerste BMX-wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ook voor de PMC Cycling rijders was het alle hens aan dek om hun peil te testen. Alle rijders van de club brachten het er goed vanaf, behalve Niels Claes. Hij kwam ten val op zijn hoofd en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Na controle bleek alles in orde te zijn.

De wedstrijd in Ravels was de eerste die meetelde voor de topcompetitie. De organisatoren deden er alles aan om het parcours rijklaar te maken, ook al waren er rijders die na de eerste rondjes verkenning op zaterdag al hun ongenoegen uitdrukten. Maar het was voor iedereen hetzelfde. Het kwam er dus op neer om je rijstijl wat aan te passen.

Het werd voor de rijders van PMC Cycling de eerste test om te kijken hoe ver ze stonden. Het was merkbaar dat de 'Streepjesrijders' het zeker niet slecht deden. Van klein naar groot brachten ze het er goed van af. Maar liefst elf rijders en rijdsters behaalden de final, en daar is de club fier om.

Bij de allerkleinste van PMC Cycyling was het meteen prijs voor Djenson Vandezande. Onder begeleiding van Björn Houben begon hij aan zijn eerste wedstrijd. De reeksen waren voor hem een beetje aftasten, maar met een 3-3-2 wist hij zich te plaatsen voor de finale van de dag. Daar kwam hij uit op een zesde plaats. Ook zijn jaargenoten deden het super: Seth Gijbels deed zijn uiterste best, maar kwam helaas niet door naar de finale.

Ook bij de 8-jarigen lieten de PMC Cycling rijders zich gelden. Met maar liefst vier rijders stonden zij in de finale. Dat betekende een half starthekke met streepjes: Bent Lenssen, Jens Gijbels, Kobe Beijsen en Lennert Laenen mochten strijden voor de beste plaatsen in de finale. Als een speer ging Bent ervandoor aan het starthekke. Vlot reed hij naar zijn eerste winst. Jens Gijbels probeerde het wiel te pakken, maar een kleine hapering in de eerste bocht en de vogel was gaan vliegen. Toch pakte hij een mooie derde plaats. Kobe Beijsen en Lennert Laenen waren in strijd voor de zevende en de achtste plaats. De twee 'kleine zebra’s' vochten voor elk puntje, maar het voordeel kwam in de schoot van Kobe Beijsen terecht. Lennert Laenen moest zich tevreden stellen met een achtste plaats.

Ook bij de girls 9-10 jaar stonden er twee rijdsters van PMC Cycling achter het starthekke. Melanie Lemmens en Anouck Verweij mochten de kleuren van de club hoog houden. En dat deden ze met glans. Met driemaal winst had Melanie een mooie wedstrijd gereden in Ravels. In de finale knalde ze dan ook nog een laatste keer en haalde ze een vierde plaats. Voor Anouck, de jongste uit het gezelschap, was het alles geven. Ze bleef mooi in het spoor van haar clubgenote en kon zo de vijfde plaats pakken.

Bij de boys 11 jaar was er Iljo Lenssen, die was doorgestoten naar de finale. Bij het vallen van het hek trapte Iljo door en kwam hij niet weg aan het hek. Vooraleer hij kon vertrekken, waren de anderen al lang vliegen. Hij haalde alles uit de kast om nog terug te komen en bemachtigde toch nog een vierde plaats. Knappe wedstrijd gereden van de rijder uit Glabbeek. Even kijken of papa Geert Lenssen het beter zou doen in de finale. Ook hij miste compleet zijn start en moest een heuse achtervolging uit zijn hoed toveren. Hij nam een doordachte move in de eerste bocht en kon zo al twee man oprapen. In de voorlaatste bocht nog eens een doordachte beweging en de vierde plaats was een feit. Naar het podium fietsen lukte hem net niet.

Maxim Jamar deed het bij de cruisers 17/29 ook heel goed. Met een nipte kwalificatie in de reeksen mocht hij het in de finale waarmaken voor PMC Cycling. Zijn startmove was niet zo goed, en ook hij moest volledig in de achtervolging gaan. Hij moest uiteindelijk tevreden zijn met een achtste plaats in de finale. Jan-Viktor Vranckx begon met een minder goed gevoel aan de eerste wedstrijd. Niets lukte hem goed tijdens de trainingen van zaterdag en dat bezorgde hem wat muizenissen in zijn hoofd. De reeksen op zondag verliepen wat beter dan zijn training, maar het was knokken om er bij te geraken. In de kwartfinale behaalde hij een derde plaats en zo begon hij met meer zelfvertrouwen aan zijn halve finale, waar hij een derde plaats haalde. In de finale sloeg het noodlot toe: hij wou een inhaalmanoeuvre uitvoeren in de tweede bocht en schoof volledig weg. Hij kwam uiteindelijk nog als achtste over de finish.

De pechvogel van de dag was Niels Claes. Tijdens zijn tweede manche kwam hij ten val en botste met zijn hoofd tegen de grond. Het eerste moment zag het er niet zo goed uit voor hem, want hij was even het bewustzijn verloren. Al gauw kwam hij bij en bleek hij last te hebben van hoofd en nek. Voor de zekerheid werd hij afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor controle. Al bij al viel het nog wel mee en zien we Niels volgend weekeinde weer terug in actie in de tweede wedstrijd van de Topcompetitie in Gent.