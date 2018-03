Brussel -

Namen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Belgische beker in het vrouwenbasket. In de kwartfinale haalde Namen het maandag met 81-59 van Kangoeroes Willebroek. In de Final Four vervoegt het team van coach Philip Mestdagh Castors Braine, St Katelijne Waver en Waregem.