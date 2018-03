"Het is fout van Ferrari om de Formule 1 te gijzelen"

Christian Horner, de teambaas van het Red Bull F1-team, is niet te spreken over het feit dat Ferrari dreigt om de Formule 1 te verlaten. Volgens Horner is het aan Liberty Media om zelf te bepalen welke richting het met de Formule 1 uit wil gaan, zonder inmenging van wie dan ook.

"Ik vind het niet respectvol tegenover Ross Brawn, één van de meest succesvolle engineers in de geschiedenis van de Formule 1," aldus Red Bull-teambaas Christian Horner tegenover het Spaanse 'El Confidencial'. "Ik denk dat Liberty goed weet hoe de zakenwereld en de F1 in elkaar zit en het is aan hen om te beslissen wat het beste is."

Ross Brawn werkte jarenlang voor het Ferrari F1-team en keerde onlangs terug naar de Formule 1 om als sportief directeur de krijtlijnen van de toekomstige Formule 1 mee te helpen uittekenen. In die functie probeert hij Liberty Media, dan sinds iets meer dan een jaar de nieuwe eigenaar van de Formule 1 is, te ondersteunen in het aantrekkelijker maken van de sport.

Horner vindt dat Liberty Media zelfstandig en zonder invloed van wie dan ook de toekomst van de Formule 1 moet kunnen uitstippelen.

"Het is misschien slecht voor ons, of voor Ferrari of Mercedes, maar het is Liberty dat moet beslissen wat het voor de Formule 1 wil," zegt Horner. "Het is onvermijdbaar dat er twee strijdtonelen zullen zijn."

"De F1 en de FIA gaan de regels maken en vervolgens is het aan de teams om te bepalen of ze daarvan deel willen uitmaken of niet."

Red Bull zal volgens Horner geen invloed uitoefenen om de toekomst van de Formule 1 in een bepaalde richting te duwen.

"Wij gaan geen invloed hebben. Het wereldkampioenschap wordt beheerd door de FIA en de F1 en het is hun taak om te weten wat ze willen," aldus Horner.

"Uiteraard willen we graag dat Ferrari deel blijft uitmaken van de Formule 1. Het is fantastisch om tegen zo'n iconisch team te strijden. Het is echter fout om de Formule 1 op zo'n manier te gijzelen," verwijst Horner naar het dreigement dat Ferrari onlangs uitte om de F1 eventueel te verlaten.

