Center Parcs sluit speelhallen en stopt met bingo

Peer / Lommel -

“Center Parcs moet zijn speelhallen voor kinderen helemaal sluiten, in al zijn Belgische parken. Ook de kien- en bingospelletjes moeten stoppen.” Dat stelt de Kansspelcommissie in een brief die ze verstuurd heeft naar het vakantiepark. De brief was gisteravond nog niet aangekomen, maar Center Parcs liet wel weten dat het in afwachting van ‘duidelijkheid’ zijn speelhallen sluit voor het publiek. “En ook de bingospelletjes worden gestaakt.”