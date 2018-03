Veviba verkocht vlees van twaalf jaar oud aan Kosovo

Veviba, het slachthuis uit Bastenaken dat in het middelpunt van het vleesschandaal staat, voerde in 2016 vlees uit naar Kosovo dat twaalf jaar oud was. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Op 19 september 2016 kwam in Kosovo een vrachtwagen aan met vlees van Veviba uit Bastenaken. Het merendeel van de etiketten was kapot gescheurd. Op de restjes die nog zichtbaar waren, bleek dat het vlees dateerde uit 2004.

Uit de etiketten bleek ook dat een deel van het vlees afkomstig was uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke. Het was herverpakt in dozen met het merknummer van Veviba”, staat in het gerechtelijk verslag dat de krant inkeek. Diezelfde maand werd het Federaal Voedselagentschap (FAVV) door de Kosovaarse voedselinspectie op de hoogte gebracht.

Ingevroren vlees dat twaalf jaar oud is, smaakt minder en het ziet er niet uit, maar het hoeft geen gevaar voor de volksgezondheid te betekenen. “Tenminste, zolang de koudeketen niet onderbroken werd en het vlees steeds bewaard bleef bij -18 graden”, zegt Bruno De Meulenaer, professor Levensmiddelentechnologie verbonden aan de UGent.