Genk - Kort na sluitingstijd gisteravond is een man neergestoken op de parking van doe-het-zelfzaak Brico op de André Dumontlaan in Waterschei. Het hevig bloedende slachtoffer strompelde naar het nabijgelegen café Oriental waar de uitbater zijn wonden in zij- en rugstreek met een handdoek probeerden te stelpen.

Ze verwittigden de hulpdiensten, maar de gewonde man had inmiddels zijn vrienden opgebeld. Die arriveerden even later en namen ...