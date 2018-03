“Een statisch team”

Morgenavond (20.30 uur) maakt de Steengoed Arena zich op voor de komst van Lokomotiv Novosibirsk. De Russen wonnen in 2013 de Champions League tegen Cuneo en Wout Wijsmans, maar zo sterk als toen zijn ze niet meer. In de eigen competitie staan ze op een zesde stek. Ex-Noliko-speler Matias Raymaekers speelde ook een jaar bij Novosibirsk, in het seizoen 2010-2011. Daarna kwam hij uit voor Belgorod. We gingen bij hem te rade voor enkele tips voor Maaseik.