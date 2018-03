Tongeren telt in vergelijking met vorig jaar 28 procent minder duiven. Dat is het gevolg van het project waarbij enkel vrijwilligers de stadsduiven nog mochten voederen met voeder dat verrijkt is met de pil. Om de taak van de vrijwilligers nu wat te verlichten, heeft Tongeren een voedermachine geplaatst op het dak van het Gallo-Romeins Museum, die tweemaal per dag automatisch voeder verspreidt.