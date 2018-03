“Eerst stabiliteit, daarna meedingen naar PO1”

De nieuwe Japanse bazen van STVV hebben de stilte doorbroken. Geen 24 uur na het afsluiten van de reguliere competitie kwamen ze aandraven met de lang verwachte sportief directeur. Vanaf 7 april krijgt Tom Van den Abbeele die sleutelpost in het organigram van de club. Samen met CEO Tateishi en zijn nieuwe rechterhand Andrei Pinto moet de 38-jarige Oost-Vlaming de sportieve krijtlijnen van de club uitzetten. Het is niet de bedoeling dat STVV een Japanse enclave in België wordt, zo blijkt. “Japanse spelers met een meerwaarde zijn welkom. Maar we zullen ook in de eigen vijver rondkijken. Die combinatie kan vonken geven.”