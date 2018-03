“Regeling zware beroepen kan pensioen doen dalen”

BrusselDe regeling voor de zware beroepen is nog lang niet in orde. N-VA wil meer berekeningen over de precieze financiële impact. Een technische vergadering duurde maandag langer dan verwacht en ook de samenkomst van premier Michel en zijn vicepremiers is uitgesteld. Vorige donderdag zag het er anders naar uit dat de regeling bijna in orde was. PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte waarschuwt intussen dat pensioenen van sommige ambtenaren kunnen dalen door de nieuwe regeling.