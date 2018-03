Titelverdediger Roger Federer wint vlot in Indian Wells

Titelverdediger Roger Federer (ATP 1) heeft zich maandag probleemloos gekwalificeerd voor de achtste finales van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (hard/7.972.535 dollar).

Het Zwitserse eerste reekshoofd klopte in de derde ronde de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28). Na 58 minuten stond de 6-2, 6-1 eindscore op het bord.

Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Federer voorbij de Fransman Jérémy Chardy (ATP 100). Die schakelde zijn landgenoot Adrian Mannarino (ATP 23) uit met 7-5, 4-6, 6-1.

Roger Federer won de titel in het Californische Indian Wells al vijf keer: in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar versloeg de twintigvoudig grandslamkampioen in de finale zijn landgenoot Stan Wawrinka met 6-4, 7-5.