BRUSSELWelgeteld 66 procent van de Belgen heeft ooit een lening afgesloten. Dat gebeurt vooral voor de aankoop van een woning of een auto. Gemiddeld betaalt de Belg 863,85 euro per maand terug voor die lening(en). De eerste lening sluiten we meestal af als jongvolwassenen, tussen 24 en 32 jaar. Hogere inkomens lenen ook veel vaker voor een woning dan lagere inkomens.