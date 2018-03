Wolf in januari al gesignaleerd in natuurgebied Bergerven

maaseik De wolf die zondag in Opoeteren werd doodgereden, zal worden opgezet en bij het INBO worden bewaard. Vandaag wordt er een autopsie op het dier uitgevoerd. Dat onderzoek moet duidelijk maken waar de wolf vandaan komt. Intussen is de wolvengekte helemaal toegeslagen in Noordoost-Limburg. Jean-Marie Vanhees was een van de laatste die de wolf zondag nog levend zag. Het dier liep toen het natuurgebied Bergerven in. In hetzelfde gebied werd in januari al “een wolfachtige hond” gespot. Een melding die na het ongeval aan geloofwaardigheid wint.