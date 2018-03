BrusselHet schandaal bij vleesbedrijf Veviba in Bastenaken brengt nu ook het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en zijn topman Herman Diricks in de problemen. In de Kamer werd gisteren stevige kritiek geuit op de werking van het FAVV. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) belooft nu een audit én hervormingen bij het Voedselagentschap.