Dit vonden jullie van het concert van Editors in Sint-Truiden: “Magisch, uniek om dit mee te maken”

Sint-Truiden - Een 350-tal gelukkigen kon via een wedstrijd van Studio Brussel een felbegeerd kaartje bemachtigen om Tom Smith en co. maandagavond van dichtbij aan het werk te zien. Een klein uurtje lang, in de prachtige 19de-eeuwse achthoekige Academiezaal met een unieke akoestische set.

Manuel uit Wilrijk en Nathalie uit Tongeren zijn het er alvast over eens: “Het was magisch, uniek om mee te maken. Gewoon geweldig.” Ook Sien was overtuigd: “We hadden ze al eens op een festival gezien, maar we zijn super blij om dit eens intiem te hebben meegemaakt.”

Bekijk hier enkele beelden van de soundcheck.