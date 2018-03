En dan laten ze die vier magische woorden horen in ‘Blind Getrouwd’: “Ik hou van je!”

De wittebroodsweken zijn volop aan de gang in ‘Blind Getrouwd’. De mannen ontpoppen zich tot perfecte huisvaders, nemen bloemetjes mee en kruipen samen met hun kersverse bruiden onder de wol. Ze hopen allemaal dat het experiment gaat slagen, en één van hen heeft daar alvast de vier magische woorden voor over.

Wendy & Damiano

Ze staan mentaal als koppel nog steeds mijlenver van elkaar verwijderd. Maar bij de start van het “echte leven” volgt er bij Wendy en Damiano meteen ook een praktische split. Als stewardess vliegt Wendy immers meteen naar de andere kant van de wereld, naar Kinshasa. Maar ze willen hun best blijven doen, zoveel is zeker.

Dankzij Skype lijken ze fysiek weer wat dichterbij. En als Wendy geen relatie overhoudt aan dit programma, dan heeft ze in ieder geval toch leren squashen dankzij Damiano, want ook op dat vlak lukt het prima. Haar echtgenoot dompelt haar helemaal onder in zijn wereld van gezonde voeding en sport. Een knuffel, dat kan er af en toe ook af. Maar hoe meer ze fysiek toenadering zoeken, hoe harder het opvalt dat Damiano het er nog steeds moeilijk mee heeft.

En daarmee heeft Wendy het moeilijk. “Ik heb het gevoel dat wij ter plaatse blijven trappelen, en dat er geen vooruitgang komt”, geeft ze geëmotioneerd toe aan hem in de zetel. “Ik vind dat zo moeilijk om te begrijpen dat het voor u zo moeilijk is om eens een kus te geven. Ik ben gewoon bang dat het niet komt, als dat niet gebeurt, dan het dan niet gaat lukken.” Wendy wil hem tijd geven, maar beseft dat dit geen gulden middenweg meer is, het is Damiano’s weg. “Ik weet nu eigenlijk niet meer wat zeggen tegen u”, besluit ze.

Aljosja & Lieve

Aljosja kwam op zijn eerste dag met een groot romantisch gebaar, om het hart van zijn bruid te winnen. Maar dat is niet simpel natuurlijk, tussen de twee grapjassen. “Ik wist niet wat ge leuk vond, dus ik heb de clichématige bloemen gekozen. Rode en witte rozen”, zei Aljosja trots met een ruiker in zijn handen. “Ik had een beetje schrik om het klef te laten overkomen, maar dan heb ik gewoon het meest kleffe gekocht, zodat het ook nog grappig was.”

En Lieve? Die barstte - uiteraard - in lachen uit. “Als ik mij ongemakkelijk voel, dan lach ik dat altijd weg, ja. Maar achteraf dacht ik dat ik misschien toch anders hand moeten reageren”, bekent Lieve. “Eigenlijk vond ik het wel lief dat hij dat deed.” En dat geeft ze ook toe bij hun experte, Sybille. Zij weet het perfect samen te vatten. Als je Aljosja en Lieve beiden ziet zitten in de zetel, zonder klank, dan zie je dat het iets is dat klopt.

Toon & Frie

Toon en Frie lopen elkaar voorbij, terwijl ze druk bezig zijn met hun eigen werkschema’s. Van hun gewoontes afraken is duidelijk moeilijk. Maar met nog vier weken te gaan, lijken Toon en Frie geen grote bekommernissen te hebben. Al verloopt niet alles even vlot. “Het enige wat niét vlot loopt, is wanneer ik kook, omdat Frie niet gewoon is om niet te moeten koken”, lacht Toon. “Dan zie je ze echt heel verdwaald in de keuken staan van, wat moet ik nu doen. Dat is nog wel koddig om te zien.”

Mike & Marjolein

“Het is terug lente, maar nog geen zomer.” Met die woorden heeft Marjolein de situatie tussen haar en Mike perfect samengevat. De twee groeien - nu iets rustiger dan tijdens hun huwelijksdag - opnieuw naar elkaar toe. Vooral een tijdje op de schaatsbaan helpt de sfeer tussen hen ontdooien. Mike vond het geweldig om zijn Marjolein terug te zien lachen. “We hebben dat nodig: dat we niet constant moeten denken of hoeven denken”, zegt hij.

Het fysiek contact is een stuk minder essentieel in hun relatie, nu ze verder gevorderd zijn. Het is vooral Marjolein die de boot wat meer afhoudt. "Er is nu bij mij mentaal iets nog niet in orde. Dat zorgt ervoor dat ik daar fysiek minder behoefte aan heb. Maar als dat opgelost is, komt dat ook misschien wel terug”, zegt ze aan de experten.

Tim & Esther

Bij Esther en Tim gaat het vlot. Absoluut. Maar Tim staat duidelijk al iets verder dan zijn bruid. “Onze relatie zou nog net iets beter zijn, als we wat meer over onze gevoelens zouden praten. Wij... niet alleen ik”, lacht Tim met een serieuze ondertoon.

En hij voegt meteen de daad bij het woord. “Je hebt de weg naar mijn hart gevonden en nu je het gevonden hebt, kan ik alleen maar hopen dat je er de rest van jouw leven wil blijven. Ik had dit blijkbaar nog niet duidelijk genoeg gezegd, maar ik hou van je en ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit experiment lukt, want ik wil mijn leven met jou delen”, schreef hij op het hart.

Esther geeft het romantische gebaar meteen een mooi plaatsje, zowel in haar huis als in haar eigen hart. Terwijl ze het moeilijk heeft om haar eigen gevoelens uit te spreken, schrijft ze prompt een kaartje terug. En daarop vertelt ze eerlijk wat ze voelt, maar dan iets genuanceerder dan met de vier magische woorden: “Ik ben er zeker van dat het bij mij ook die richting uitgaat.”

