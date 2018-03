Caroline Wozniacki moet knokken voor plaats in 1/8e finales op Indian Wells

De Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft zich maandag geplaatst voor de achtste finales van het BNP Paribas Open in Indian Wells (hard/8.648.508 dollar).

De laureate van de voorbije Australian Open had in de derde ronde de handen vol met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 49). Pas na 2 uur en 17 minuten had Wozniacki de 6-4, 2-6, 6-3 overwinning beet.

Caroline Wozniacki, het tweede reekshoofd in Californië, neemt het nu op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 13) of de Russische Daria Kasatkina (WTA 19).

De 27-jarige Wozniacki won het toptoernooi van Indian Wells al een keer, in 2011. Vorig jaar botste ze in de kwartfinales op de Française Kristina Mladenovic.