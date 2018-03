Welke plek geeft recht op Champions League? En wie speelt Europa League? Dit staat er op het spel in de play-offs

Na de bekerfinale van komend weekend en de interlandbreak, met een oefenpot tussen de Rode Duivels en Saoedi-Arabië op 27 maart, barst de strijd om de 115e Belgische landstitel en ook de Europese tickets voor volgend seizoen los op vrijdag 30 maart. Maandagnamiddag (15u00) wordt de kalender van de play-offs in de Jupiler Pro League bekendgemaakt, maar wat staat er precies op het spel?

Club Brugge heeft als winnaar van de reguliere competitie sowiesoal een ticket voor de derde voorronde van de Europa League (9 en 16 augustus) op zak. Komend weekend wordt in het Koning Boudewijnstadion het tweede Europese ticket verdeeld. In de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard staat het felbegeerde plekje in de poules van de Europa League op het spel.

Maar hoe zit het nu met de play-offs? Welke plek geeft recht op Champions League? Wie speelt Europa League? En wat als de bekerwinnaar tweede wordt? Een overzicht:

Champions League

De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League (eerste wedstrijden op 18 en 19 september). De vicekampioen komt in de derde en voorlaatste voorronde van het kampioenenbal terecht (7 of 8 en 14 augustus). Nieuw is echter dat de verliezers van die ronde, net zoals de verliezers van de vierde voorronde (play-offs), rechtstreeks naar de poules van de Europa League gaan. De eerste wedstrijden daar worden op donderdag 20 september afgewerkt.

Daardoor is het ook voor de bekerwinnaar, die rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaat, toch nog de moeite om naar de tweede plaats te dingen. Die biedt immers een waterkansje op de prijzenpot van de Champions League, zonder dat de zekerheid van de poules van de Europa League in gevaar is. In die bijzondere situatie vertoefde bekerwinnaar Zulte Waregem zich vorig jaar.

Europa League

De nummer drie speelt de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League (op 9 en 16 augustus). De nummer vier (of nummer vijf afhankelijk van de bekerwinnaar) van de competitie speelt op 27 mei een barrageduel tegen de winnaar van Play-off 2 voor een stek in de tweede voorronde van de Europa League (26 juli en 2 augustus).

Beerschot Wilrijk, OH Leuven en SK Lierse nemen als 1B-clubs deel aan play-off 2. Zij kunnen niet meer promoveren, maar wel nog Europees voetbal spelen via de barrages met de vierde uit play-off 1. Tenzij de bekerwinnaar bij de eerste vier eindigt. Dan worden deze barrageduels door de nummer vijf van Play-off 1 gespeeld.