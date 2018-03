Hasseltse brasserie zet gekleurde hamburgers op de kaart

Hasselt -

Een hamburgerbroodje in zwart, groen, rood, blauw of geel? Het kan vanaf nu bij brasserie Sammy’s op de Hasseltse Zuivelmarkt. “Ik heb ze een paar jaar geleden ontdekt in Japan”, vertelt Ahmed Cetin die samen met Sammy Lommatzsch de brasserie uitbaat. “Maar we hebben er bijna 2 jaar naar moeten zoeken, vooraleer we ze hadden. En nu verdelen we ze exclusief voor Limburg en voorlopig als één van de eersten in ons land. Mensen vragen of ze lekker zijn? Natuurlijk. Het zijn juist dezelfde briochebroodjes als die ze gewoon zijn rond de hamburgers. Er zit echt alleen natuurlijke kleurstof in.”