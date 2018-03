Geruchten bevestigd: Beyoncé en Jay-Z gaan samen op tournee

De geruchten deden al even de ronde, maar nu zijn ze ook bevestigd: Beyoncé en Jay-Z gaan opnieuw samen op tournee. Met hun On The Run II-tour zal het koppel geen halt houden in België, maar wel in Nederland.

De aftrap van de concertreeks geven ze op 6 juni in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Tijdens de Europese tour treden Beyoncé en Jay-Z ook op in Nederland, meer bepaald in de Amsterdam Arena op 19 juni.

De ticketverkoop voor dat concert gaat van start op maandag 19 maart om 10 uur.

Het duo ging in 2014 al eens samen op tournee. De On The Run-tour was toen een groot succes, met ruim 850.000 verkochte kaartjes. De omzet was toen zo’n 75 miljoen euro.