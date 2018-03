"Verplichte slimme meter zou ramp zijn voor 322.000 Vlamingen”

Hasselt -

“Verplichte slimme meters zijn een ramp voor mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling.” Dat zegt Jan De Boeck van de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen over de toestellen die vanaf 2019 worden geplaatst. Op termijn moet er één hangen in elk Vlaams huishouden. “Een uitzonderingsmaatregel is echt wel nodig.”