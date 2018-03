Stages PXL en UHasselt afgebroken door onrust in Ethiopië

Diepenbeek -

Zeven studenten van de Hogeschool PXL in Hasselt zijn vorig weekend vervroegd teruggekeerd van hun stage in Jimma, Ethiopië. Door de onrustige politieke situatie gaf de Belgische ambassadeur in Addis Abeba het advies om het land te verlaten. “Wij voelden ons veilig. Op straat was het rustig”, zegt de teruggekeerde Jolien Machiels (21) uit Diepenbeek. Ook drie studenten kinesitherapie van de UHasselt zijn uit Ethiopië vertrokken. Hun stage was net afgelopen.