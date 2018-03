Rattenplaag teistert Beringen: "Ze lopen haast over onze voeten”

Beringen -

De Waterstraat, de sociale woonwijk naast be-MINE, kreunt onder een rattenplaag. Die heeft een hoogtepunt bereikt sinds de straat is opengebroken voor wegen- en rioleringswerken. Omdat nu ook het vuilnis onregelmatig opgehaald wordt, vinden de dieren er eten in overvloed. Er is al heel wat actie ondernomen. “Maar het is dweilen met de kraan open”, zucht buurtwerker Sema Yildis. “We krijgen ze niet weg.”