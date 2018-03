Er zijn nog meer wolven op komst naar Limburg en dat is een goede zaak voor de natuur. Maar de bevolking moet er wel op voorbereid zijn en de overheid moet nu wel snel met een wolvenplan komen. Dat zeggen wolvenexperts Jan Loos van WelkomWolf.be en Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.

De dode wolf, die gisteren in Opoeteren is aangetroffen, is zeker om het leven gekomen door een verkeersongeval. Het is niet uit te sluiten dat ook wolvin Naya vroeg of laat hetzelfde lot ondergaat, klinkt het.